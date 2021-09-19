«Наше Дело»: Джигурда проведет бой с Милоновым
15:30
60-летний шоумен и актер Никита Джигурда встретится с 47-летним депутатом Виталием Милоновым в промоушене «Наше дело». Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе организации.
Трехраундовый поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА.
При этом ранее Милонов в интервью «СЭ» заявил, что уже провел боксерский бой, а в дальнейшем будет тренироваться, чтобы «набить морду» Моргенштерну.
В 2007 году Джигурда участвовал в проекте «Король ринга 2», где победил единогласным решением судей рэпера Серегой.
В случае победы над Милоновым шоумен хочет подраться с Александром Емельяненко.
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