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Сегодня, 17:02

Дацик про День ВДВ: «Раньше было веселее»

Боец Дацик рассказал о своем отношении ко Дню ВДВ
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал о своем отношении ко Дню ВДВ.

«Очень хорошо отношусь к ВДВ, особенно к ВДВ СССР. Сейчас День ВДВ как-то скучно проходит, а раньше было весело», — сказал Дацик журналистам после пресс-конференции в студии РЕН ТВ.

«Самая веселая история? Боюсь, там сроки давности еще не истекли», — добавил Дацик.

5 августа в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик сразится с ветераном ММА Джеффом Монсоном. Их бой станет главным поединком турнира суперсерии.

Помимо боя Монсона и Дацика зрители смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, а также поединок Саши Стоуна со Святославом Коваленко.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Вячеслав Дацик
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