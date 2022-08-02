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Сегодня, 16:30

Майкл Биспинг рассказал, кто бы победил — Жорж Сен-Пьер или Андерсон Сильва

Давид Хачатрян
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Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) считает, что бывший чемпион в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) смог бы победить Жоржа Сен-Пьера (26-2).

«Когда они были на пике с 2009 по 2012 год, в их потенциальном поединке я ставил на Андерсона Сильву. Сейчас я считаю, что это был бы близкий бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Жорж пытался бы сделать тейкдаун. Он мог бы наткнуться на колено или ногу Андерсона. Я правда считаю, что Андерсон бы победил Жоржа».

Сильва и Сен-Пьер хотели друг с другом подраться, но бой так и не состоялся. На счету Сильвы 11 побед в титульных боях, а у Сен-Пьера — 13.

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