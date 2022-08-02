Дацик: «Бой с Емельяненко не имеет спортивного результата, а с Джеффом мы порубимся»

Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал свои предстоящие поединки.

«Удивить Монсона, проведя удушающий прием? Я Орловского удивил, Джефф в курсе. Попробую повторить свой коронный прием», — сказал Дацик журналистам после пресс-конференции в студии РЕН ТВ.

«Бой с Сашей [Емельяненко] не имеет спортивного результата, а с Джеффом мы порубимся красиво», — добавил боец.

5 августа в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик сразится с легендой ММА Джеффом Монсоном. Их бой станет главным поединком турнира суперсерии. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

24 сентября в главном событии турнира Hardcore Boxing Дацик встретится с Александром Емельяненко.