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Дэн Хукер бросил вызов Фергюсону: «Я разнесу тебе лицо»

Новозеландский боец UFC Хукер бросил вызов Тони Фергюсону
Карен Саркисян
Корреспондент
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32-летний новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) обратился к бывшему временному чемпиону UFC Тони Фергюсону (23-5), написав, что он «разнесет ему лицо».

«Хочешь поиграть? Выходи вперед. Я разнесу тебе лицо», — написал Хукер в Twitter.

Хукер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Арнольду Аллену (18-1) техническим нокаутом в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дэн Хукер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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