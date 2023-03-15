Сузарт назвал единственное преимущество Шульского

Бразильский боец ММА Данилу Сузарт высказался о своем оппоненте Павле Шульском перед предстоящим боем.

«Несмотря на то что мой противник выше ростом и крупнее, у него нет других преимуществ. Это бой, в котором я хотел бы участвовать, хотел бы атаковать соперника, так как мне нравится биться с теми, кто крупнее», — приводит слова Сузарта РЕН ТВ.

31 марта Павел Шульский встретится с боксером из Бразилии Данилу Сузартом на арене «Динамо» в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».