Гилберт Бернс: «Чимаев немного самоуверенный»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) рассказал, что он готовится к тяжелым трем раундам против непобежденного Хамзата Чимаева (10-0).

«Я готовлюсь к настоящей битве, это не будет легкий бой, — заявил бразилец в интервью YouTube-каналу The AllStar. — Хамзат крупный и сильный. В начале поединка он будет голодным, будет оказывать давление. Но я собираюсь дать ему бой. Если ему удастся провести мне тейкдаун, я буду пытаться вставать на ноги, пытаться провести сабмишн. Если он будет давить, то буду боксировать с ним и бить ногами. Я готовлюсь к тяжелым 3 раундам».

Также Бернс считает, что Чимаев немного самоуверенный, потому что не терпел горечь поражения. «Он очень уверен в себе, — сказал Бернс. — Отчасти поэтому он до сих пор непобедим. Он даже немного самоуверенный. Думает, что он неприкасаемый. Хамзат никогда не проигрывал, в то время как я терпел поражения».

Парни, которые проиграли в самом начале карьеры, получают больший опыт. Не спорю, есть парни, которые как Хабиб. Они просто на другом уровне. Может быть Чимаев один из них? Это вы узнаете только 9 апреля".

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.