Экс-боец UFC и BKFC Пейдж Ванзант перешла в про-рестлинг

Экс-боец UFC и BKFC Пейдж Ванзант (8-5) подписала контракт с американским рестлинг-промоушеном All Elite Wrestling. Об этом сообщил директор All Elite Wrestling Тони Хан в Twitter. Также ESPN со ссылкой на собственные источники утверждали, что Ванзант намерена стать про-рестлершей.

Ранее девушка принимала участие в шоу All Elite Wrestling. Она несколько раз прерывала матчи и враждовала с про-рестлершой по прозвищу Гевара. Пока неизвестно, когда состоится дебют Ванзант в All Elite Wrestling.

Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Прошлый поединок она провела 24 июля 2021 года на BKFC 19, проиграв Рэйчел Остович (4-6) единогласным решением судей.