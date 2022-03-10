Марлон Вера и Роб Фонт возглавят турнир UFC on ESPN 35

29-летний эквадорец Марлон Вера (18-7) разделит клетку с американцем Робом Фонтом (19-5) в главном, пятираундовом бою на UFC on ESPN 35. Турнир запланирован на 30 апреля в Лас-Вегасе, Невада, сообщает ESPN.

Вера идет на серии из 2 побед. 6 ноября 2021 года он нокаутировал ветерана ММА Фрэнки Эдгара (24-10) в третьем раунде на UFC 268. Фонт шел на серии из 4 побед, но в предыдущем поединке уступил бывшему чемпиону UFC в полулегком весе Жозе Альдо (31-7) единогласным решением судей 4 декабря 2021 года на UFC on ESPN 31.

На данный момент Вера занимает 8-ю строчку рейтинга легчайшего веса, в то время как Фонт — 5-ю.