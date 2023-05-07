Шон О'Мэлли рассказал, за счет чего он победит Стерлинга

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (16-1) считает, что действующего чемпиона дивизиона Алджамейна Стерлинга (23-3) можно победить.

«Я буду сфокусирован на протяжении всех 25 минут, — сказал О’Мэлли на пресс-конференции UFC. — Я буду действовать дисциплинированно, наносить чистые удары. Алджо можно победить, и я думаю, что сегодня он проиграл.

Когда я хочу подраться с Алджо? Чем раньше, тем лучше. Посмотрим, что скажут UFC. Что нужно сделать, чтобы потушить ему свет? Сделать то же, что сделал Марлон Мораес».

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.