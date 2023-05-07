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Мовсар Евлоев: «Мог ли я проиграть болевым? Не, даже не близко»

Давид Хачатрян
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Россиянин Мовсар Евлоев (17-0) прокомментировал свою победу над бразильцем Диего Лопесом (21-6).

«Меня расстраивает, что я до сих пор в UFC не победил досрочно, — сказал Евлоев на пресс-конференции. — Но этот парень был крепким орешком. Да, он дебютировал в UFC, но он очень опасен на земле и у него тяжелые удары. Для меня принять бой с ним было большим риском, потому что он никому не был известен.

Был ли он близок к победе сабмишном? Не, даже не близко. Мой уровень контроля в граунд-энд-паунд на высоком уровне, я не позволю кому-то меня засабмитить. На тренировке каждый пытается меня засабмитить, но я ловкий, и никто не может засабмитить меня. Даже в зале.

В ближайшие два месяца я проведу бой с рейтинговым бойцом. Никаких больше ноунеймов. Когда я подерусь в следующий раз? Наверное, в начале июля. Мне нужно лишь две недели отдыха. Возможно, UFC организуют мне бой с Брайсом [Митчеллом]. Я готов».

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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