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Сегодня, 10:27

Ветеран Алекс Оливейра уволен из UFC

Бразильский боец Алекс Оливейра уволен из UFC
Давид Хачатрян
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34-летний боец среднего веса Алекс «Ковбой» Оливейра (22-12) расстарался с сильнейшей лигой мира после 22 боев в UFC.

У бразильца закончился контракт, и организация не предложила Оливейре его переподписать. Об этом сообщило издание MMA Fighting со ссылкой на собственные источники.

В последних пяти боях в UFC Оливейра одержал лишь одну победу над Петером Соботтой (17-7) на UFC on ESPN 14 26 июля 2020 года. Затем бразилец проиграл Шавкату Рахмонову (15-0), Рэнди Брауну (14-4), Нико Прайсу (15-5) и Кевину Холланду (22-7).

Также UFC покинули Кэмерон ВанКамп (15-5) и Бен Ротвелл (39-14).

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