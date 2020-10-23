Волков сделал вес перед боем на UFC 254

Российский боец Александр Волков успешно прошел процедуру взвешивания перед турниром UFC 254.

Волков показал вес в 265 фунтов (120,2 килограмма) — предельно допустимый для тяжелой весовой категории в UFC. Его соперник, американец Уолт Харрис, показал результат в 254 фунта (115,2 килограмма).

Поединок Волкова и Харриса состоится в Абу-Даби 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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