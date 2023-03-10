Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед Bellator 292

Читать «СЭ» в

Чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов успешно сделал вес перед боем против американца Бенсона Хендерсона.

Нурмагомедов показал на весах 70,22 кг, а Хендерсон — 70,13 кг.

Бойцы возглавят турнир Bellator 292, который пройдет в ночь 11 марта в Сан-Хосе (США).

В со-главном событии вечера россиянин Александр Шаблий подерется с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым.

Вес Шаблия составил 70,03 кг, а Мусаева — 70,31 кг.