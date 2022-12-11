Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 декабря, 14:28

Волк-хан назвал отличие Махачева от Хабиба

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев (слева) и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Бывший боец японской лиги Rings Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк-хан, отметил, что Ислам Махачев (23-1) в отличие от Хабиба Нурмагомедова (29-0) может дать бой в стойке. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

«У них одна школа, но не бывает в одной школе борцов стопроцентно похожих друг на друга, — сказал Волк-хан. — Хабиб переводит в партер, а Махачев в стойке может дать фору любому. Он показывает, что и там, и там он сильнее. Есть у них схожий подход, но все равно они друг от друга отличаются. Для зрителей Махачев более [интересный], потому что у него больше ударная техника, а Хабиб переводит в партер и вынуждает соперника сдаться».

Махачев подерется против Александра Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

1
0
Читайте также
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волк-хан рассказал, в чем разница между Махачевым и Анкалаевым

Пэдди Пимблетт: «Я победил, потому что нанес намного больше урона»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости