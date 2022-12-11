Волк-хан назвал отличие Махачева от Хабиба

Бывший боец японской лиги Rings Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк-хан, отметил, что Ислам Махачев (23-1) в отличие от Хабиба Нурмагомедова (29-0) может дать бой в стойке. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

«У них одна школа, но не бывает в одной школе борцов стопроцентно похожих друг на друга, — сказал Волк-хан. — Хабиб переводит в партер, а Махачев в стойке может дать фору любому. Он показывает, что и там, и там он сильнее. Есть у них схожий подход, но все равно они друг от друга отличаются. Для зрителей Махачев более [интересный], потому что у него больше ударная техника, а Хабиб переводит в партер и вынуждает соперника сдаться».

Махачев подерется против Александра Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.