Виталий Минаков: «Уильямс серьезно рискует здоровьем в бою с Харитоновым»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков, поделился ожиданиями от предстоящего боя Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом по правилам бокса, который пройдет 11 сентября в Химках.

— Раз такие шоу устраивают, значит это кому-то нужно, к этому есть интерес, — сказал Минаков. — Вопрос в другом: как это отразится на спортсменах? Если Харитонов практикующий боец, то Дэнни Уильямсу уже под 50 лет, он серьезно рискует здоровьем. В таком возрасте пиковые нагрузки во время реального поединка достаточно опасны". (Михаил Потапов)