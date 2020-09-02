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Виталий Минаков: «Уильямс серьезно рискует здоровьем в бою с Харитоновым»

19:20
Сергей Харионов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харионов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков, поделился ожиданиями от предстоящего боя Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом по правилам бокса, который пройдет 11 сентября в Химках.

— Раз такие шоу устраивают, значит это кому-то нужно, к этому есть интерес, — сказал Минаков. — Вопрос в другом: как это отразится на спортсменах? Если Харитонов практикующий боец, то Дэнни Уильямсу уже под 50 лет, он серьезно рискует здоровьем. В таком возрасте пиковые нагрузки во время реального поединка достаточно опасны". (Михаил Потапов)

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