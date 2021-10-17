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Видео нокаута в бою Минеева и Исмаилова

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Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова.
Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова.
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Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105. В Telegram-канале «Матч ТВ» опубликовано видео нокаута.

Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе. На счету 31-летнего спортсмена 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и ничья.

Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

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Евгений Петров все материалы автора
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