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Сегодня, 09:36

Дана Уайт подтвердил, что Адесанья может получить незамедлительный реванш после поражения от Перейры

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт допустил, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) следующим подерется за титул после поражения Алексу Перейре техническим нокаутом.

«Адесанья хотел этого боя, — приводит слова Уайта MMA Junkie. — У этого парня есть стержень. Он всегда хочет драться. Многие бы на его месте сказали: «Дай мне время, дай мне то», но он сразу принял бой. Его первое поражение было тогда, когда он поднялся в полутяжелый вес. Вы должны уважать его как чемпиона и за то, что он сделал. Я не исключаю, что дам ему незамедлительный матч-реванш».

Перейра (7-1) победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Дана Уайт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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