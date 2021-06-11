Ветеран UFC Санчес намекнул на переход в бокс

Ветеран смешанных единоборств Диего Санчес, по всей видимости, хочет попробовать свои силы в боксе.

«Я сделал себе имя, обрел необходимый набор навыков, построил наследие, и я закончу свою карьеру бойца на уверенности, которую я построил в себе! Нет тренера, нет команды, а есть благословение от Бога!» — написал Санчес в своем Twitter, оставив в конце хештег #бокс.

В последнем бою, который состоялся в сентябре 2020 года на UFC 253 в Абу-Даби, Санчес проиграл австралийцу Джейку Мэтьюзу единогласным решением судей. В 2021 году боец должен был выступить против Дональда Серроне, но был уволен из-за скандала вокруг уже бывшего тренера.