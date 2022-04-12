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Сегодня, 10:54

Вадим Немков и Кори Андерсон провели битву взглядов. Видео

Немков провел битву взглядов с Андерсоном перед финалом Гран-при Bellator
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) провел битву взглядов с Кори Андерсоном (16-5) перед финалом Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Победитель противостояния заберет не только титул, но и гонорар в миллион долларов.

Финальный бой Гран-при полутяжеловесов Bellator состоится 15 апреля в Сан-Хосе, Калифорния. Для Немкова этот поединок станет третьей защитой чемпионского титула.

Немков идет на серии из 9 побед. В прошлом бою он победил сабмишном в четвертом раунде Джулиуса Энгликаса (10-3) 16 октября 2021 года на Bellator 268.

Андерсон в предыдущем поединке победил техническим нокаутом в первом раунде Райана Бейдера (29-7). Бой состоялся 16 октября 2021 года на Bellator 268.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hSHIvRO3L58
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