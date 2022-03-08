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Сегодня, 12:26

«Опасен для общества». Веласкесу отказано в выходе на свободу под залог

Экс-чемпиону UFC Веласкесу отказано в выходе на свободу под залог

Судья Шелина Браун отказала бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Кейну Веласкесу в освобождении из-под заключения под залог, потому что он якобы представляет опасность для общества.

«Существует большая вероятность, что освобождение [Веласкеса] не только приведет к физической расправе над другими фигурантами дела, но и будет представлять опасность для общества, для всех жителей Санта-Клары, приводит слова судьи Браун издание MMA Fighting. – Он обвиняется в крайне безрассудном поведении по отношению к человеческой жизни.

Таранить транспортное средство и стрелять посреди дня, когда жители города за рулем и едут по своим делам, безрассудно с любой точки зрения. Любой человек мог пострадать. Любой мог быть убитым. С учетом всего вышесказанного суд отказывает Веласкесу в освобождении под залог. Риск слишком велик».

Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. По данным The San Jose Mercury-News, Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.

 

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