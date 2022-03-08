Махачев заявил о намерении стать чемпионом UFC в полусреднем весе

Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил в интервью ESPN, что намеревается стать чемпионом в двух весовых категориях. Сейчас он выступает в легком весе.

«Хотел бы подраться в ноябре в Абу-Даби. Заберу пояс, защищу его 3-5 раз и поднимусь в полусредний», — сказал Махачев.

6 марта Махачев побывал на турнире UFC 272, в главном бою которого дрались полусредневесы — Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Ковингтон победил единогласным решением судей.

«Я смотрел этот бой из первого ряда — Масвидаль дрался с Колби, — отметил российский боец. — Честно, я реально верю, что могу побить их двоих за один вечер. Я не был впечатлен этим боем. У Колби есть только борьба, в борьбе я легко побью его. Ударка его очень медленная. А Масвидаль просто старый. Пару боев он проведет и закончит. Я хочу подняться в весе, хочу два пояса».

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в ММА (11-1 в UFC).