«Конор пьянствует целыми днями». Махачев не верит, что Макгрегор подерется за титул

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Ислам Махачев (22-1) уверен, что Конор Макгрегор (22-6) не получит бой за титул в легком весе, потому что он не в форме и не выигрывал на протяжении нескольких лет.

«Конору будет тяжеловато сделать вес, потому что он пьянствует целыми днями, — сказал Махачев в интервью ESPN. — Кроме того, многие парни в дивизионе размажут его. Когда в последний раз он выигрывал? Шесть лет назад? Ему драться лишь с Нейтом Диасом. С подобного рода бойцами, чтобы заработать. Он никогда вновь не станет чемпионом. Никогда не будет драться на этом уровне».

Также Махачев считает, что Макгрегор не решится выйти с ним в клетку. «Он никогда не примет этот бой. Он понимает, что для него это будет долгая ночь. Он уже не тот. Когда он бился с Хабибом, он был в форме, не пил столько. А сейчас... Ему нужно закончить. Но если он так хочет, я буду рад размазать его. Но сначала я бы хотел подраться за титул».

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор может получить бой за титул, когда восстановится от травмы. «Если Оливейра останется чемпионом к тому времени, когда Конор вернется, возможно, он захочет подраться с Конором. Я не знаю. Посмотрим, что будет», — говорит Уайт в интервью The Underground.

Махачев идет на победной серии из 10 боев. Макгрегор в последний раз выигрывал 18 января 2020 года на UFC 246, победив в первом раунде Дональда Серроне (36-16).