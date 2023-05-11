Лаврентьев рассказал о различиях в тренировочном подходе в США и России

Российский боец легчайшего веса Денис Лаврентьев рассказал о различиях в тренировочном подходе в США и России.

«Насколько помню, два-три года назад проводил свой лагерь в США. У них немножко другой подход. Они очень бережно относятся друг к другу на спаррингах. Только начинаешь где-то включаться подзарубиться, сразу вылетает тренер и говорит: «Стоп, работайте легче». В Таиланде или в России такого нет. Ты можешь зайти и просто рубиться. Это частое явление. Конечно, есть опасность травм. Это самый такой неприятный фактор. Но чтобы пройти хорошую подготовку, нагрузка должна быть максимально приближена к бою», — приводит слова Лаврентьева MMA.Metaratings.ru.

13 мая Лаврентьев проведет бой с Эдуардо Дантасом на турнире RCC 15. На его счету 12 побед и два поражения. Отметим, что турнир RCC 15 возглавят Иван Штырков и Петр Романкевич.