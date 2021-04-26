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Абубакар Нурмагомедов — о Стерлинге: «Мой любимый актер»

20:50
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар назвал американского бойца ММА Алджамейна Стерлинга своим любимым актером.

На турнире UFC 259 россиянин Петр Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар коленом в 4-м раунде. На момент остановки боя он лидировал 2-1 по выигранным раундам на судейских записках.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NurmagomedovMMA/status/1386718458289721346

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