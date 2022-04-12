Вадим Немков: «Не удивлен победе Стерлинга»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) отметил, что Петр Ян (16-3) поздно включился, в то время как Алджамейн Стерлинг (21-3) проделал хорошую работу над ошибками.

«Однозначно нужно организовывать третий поединок, — приводит matchtv.ru слова Немкова. — Ведь в этом весе нет прям явного претендента. По-любому надо делать третий бой, чтобы окончательно закрыть все вопросы. Этот поединок получился равным, хотя Петя все-таки поздновато включился.

Честно скажу, не удивлен победе Стерлинга. Он был в хорошей форме, психологически хорошо держался. Стерлинг давно дерется на высоком уровне, его нельзя было списывать со счетов. Хотя все говорили, что Петя победит в одну калитку. Думаю, Стерлинг сделал работу над ошибками по итогам их первой встречи".

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.