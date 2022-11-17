Усман Нурмагомедов признался, как он видит свой бой с Фрейре

24-летний российский проспект Усман Нурмагомедов (15-0) предполагает, что у чемпиона легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-10) не хватит выносливости и он сдастся.

«Я вижу, что он устанет и сдастся, — подчеркнул Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator. — Но я готов на все пять раундов, и у меня нет такого, что я выйду на бой и буду надеяться, что он устанет, и потом действовать. Я выйду на этот бой с полной решимостью выиграть этот бой. Чего бы мне это не стоило. Я иду за победой».

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.