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Появилось видео, как Шпак нокаутировал Джигурду

09:40
Появилось видео, как Шпак нокаутировал Джигурду. Появилось видео, как Шпак нокаутировал Джигурду.
Появилось видео, как Шпак нокаутировал Джигурду.

В рамках поп-ММА промоушена «Наше дело» состоялся поединок между российским блогером Александром Шпаком и шоуменом Никитой Джигурдой.

Победу одержал 41-летний Шпак — во втором раунде он нокаутировал 60-летнего соперника. Стоит отметить, что Шпак также побывал в нокдауне, а Джигурда падал несколько раз.

Видео поединка можно посмотреть на Рутуб-канале промоушена «Наше дело».

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда имел опыт выступлений в клетке и одержал уже две победы — над журналистом Отаром Кушанашвили и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Дополнительная информация:

https://rutube.ru/channel/23725665/

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Роман Шишов все материалы автора
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