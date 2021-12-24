Появилось видео, как Шпак нокаутировал Джигурду.

В рамках поп-ММА промоушена «Наше дело» состоялся поединок между российским блогером Александром Шпаком и шоуменом Никитой Джигурдой.

Победу одержал 41-летний Шпак — во втором раунде он нокаутировал 60-летнего соперника. Стоит отметить, что Шпак также побывал в нокдауне, а Джигурда падал несколько раз.

Видео поединка можно посмотреть на Рутуб-канале промоушена «Наше дело».

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда имел опыт выступлений в клетке и одержал уже две победы — над журналистом Отаром Кушанашвили и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.