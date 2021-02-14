Усман пообещал положить Масвидаля в гроб

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, заявил на пресс-конференции, что в реванше с Хорхе Масвидалем непременно победит досрочно.

Их первый бой состоялся в июле 2020 года, Усман выиграл единогласным решением судей. 13 февраля (утром 14 февраля по московскому времени) нигериец победил техническим нокаутом в третьем раунде Гилберта Бернса, защитив титул чемпиона в третий раз.

«Он [Масвидаль] говорит, что дрался против меня на шестидневном уведомлении. Но я сам дрался против него на шестидневном уведомлении, — сказал Усман. — Я был в Вегасе, летел домой. UFC звонят мне, когда у меня была пересадка в Далласе. Мне пришлось бросить мой багаж, уехать из аэропорта, позвонить родителям. Они забрали меня из аэропорта, я сразу встал на весы — 88 кг. Звоню моему тренеру Тони Кабелья: «Тони, помоги мне скинуть вес».

Сразу же мы сделали с ним безумную тренировку, я согнал за день 5-6 фунтов. Потом сразу полетел в Абу-Даби, где у меня было всего четыре дня на адаптацию. Я вообще не спал к этому бою, вообще! Возле отеля гоночная трасса, постоянно гоняют машины, я просто не спал. И теперь он говорит про короткое уведомление! Я даю тебе полный лагерь! Выйди, и я удосрочу тебя. Положу в гроб. Но я гарантирую, что он не выйдет на этот бой".