Умар Кремлев подарил Артуру Бетербиеву новый BMW

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев встретился с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0), поздравил его с победой над американцем Джо Смитом-младшим (28-4) и вручил ключи от автомобиля BMW.

«Поздравил дорого друга с невероятной победой! Сегодня чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву, — написал Кремлев в Telegram. — Очень был рад такой теплой дружеской встрече. Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг. Ещё раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом!»

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.