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Сегодня, 10:32

12-летняя девочка задушила соперницу, вдвое старше нее

Карен Саркисян
Корреспондент
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В японском промоушене DEEP JEWELS состоялся поединок 12-летней Момо Симидзу с Момокой Ямадзаки, которая вдвое старше нее. Поединок начался с ударов в стойке, после чего Симидзу перевела соперницу на канвас, забрала спину и провела удушающий прием. После боя организаторы мероприятия вручили Симидзу трофей, банку протеина и мягкую игрушку. Об этом сообщает издание MiddleEasy.

По словам тренера Симидзу Шу Хирате, Симидзу тренируется шесть раз в неделю по три часа в день с тех пор, как она покинула детский сад, пишет Mirror UK.

«Симидзу суммарно провела 100 любительских боев по джиу-джитсу, в кикбоксинге и каратэ, и у нее намного больше опыта, чем у ее оппонента», — отметил Хирата.

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