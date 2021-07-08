Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев поделился мыслями о бое между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом, который может пройти этой осенью в Москве.

«Я такие идеи поддерживаю, потому что в боксе есть четкие правила. В боксе есть культура спорта — их никто не нарушит. Лежачих не будут бить, и добивать до полусмерти никто не будет. Есть уважение к сопернику. Я только поддерживаю. Это популяризация бокса», — сказал Кремлев «СЭ».

«Бокс — это самый популярный вид спорта. Многие виды спорта хотят приравняться к боксу. У бокса богатая история, поэтому сегодня и в будущем он будет самым популярным видом спорта», — подчеркнул он.

25 июня во время пресс-конференции, посвященной реваншу Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, Джиган сообщил, что бой с Емельяненко состоится 4 ноября.