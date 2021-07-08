Президент UFC рассказал, когда Чимаев вернется в октагон
12:10
Президент UFC Дана Уайт заявил, что боец Хамзат Чимаев вернется в октагон в октябре этого года.
«Мы ждем возвращения Хамзата в октябре. Он мог драться, с кем угодно, но в определенный момент мы заставили его подраться с Леоном Эдвардсом. Очевидно, что следующим его соперником станет Нил Магни — они уже повздорили в соцсетях», — цитирует MMA Junkie Уайта.
Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Непобежденный швед чеченского происхождения проводит серию из трех побед кряду в сильнейшей лиге.
Дополнительная информация:
https://mmajunkie.usatoday.com/lists/ufc-news-dana-white-updates-chimaev-ferguson-miocic-returns-more/amp?__twitter_impression=true
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