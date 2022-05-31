Шон О'Мэлли дал прогноз на свой бой против Педро Муньоса

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) заявил, что его поединок против 10-го номера рейтинга Педро Муньоса (19-7) не дойдет до решения судей.

«Я финиширую Педро», — написал О'Мэлли в Twitter.

Поединок О'Мэлли и Муньоса состоится второго июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

27-летний О'Мэлли идет на серии из трех побед. В последнем бою он победил Раулиана Пайву (21-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США. Муньос идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Доминику Крузу (24-3) единогласным решением судей. Бой прошел 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.