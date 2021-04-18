Цзю дал советы Джигану перед боем с Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, что бы посоветовал рэперу Джигану перед боем с Александром Емельяненко.

«Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку. Кроме того, научиться перебарывать собственное «не могу» — продолжать сражаться в моменты, когда кажется, что уже нет сил. Если ты не сможешь сделать подобное во время тренировок, то в тяжелом поединке это точно не удастся. В свое время я научился справляться с самим собой, продолжать драться, когда какая-то часть тебя говорит: «Ты уже не можешь, сдавайся», — сказал Цзю в интервью RT.

Поединок между Емельяненко и Джиганом планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.