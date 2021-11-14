Сун Ядун нокаутировал Арсе на турнире UFC Fight Night
00:20
В поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) китаец Сун Ядун победил американца Хулио Арсе.
Поединок прошел в рамках легчайшего веса. Сун Ядун нокаутировал соперника во втором раунде. Рефери зафиксировал технический нокаут, так как Арсе не оказывал на сопротивление.
23-летний китаец одержал 18 побед при пяти поражениях. Один бой завершился вничью и еще один признан несостоявшимся. У 32-летнего Арсе 17 побед и пять поражений.
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