Бой Ортеги и Волкановски за титул чемпиона UFC в полулегком весе отменен

Поединок австралийца Александра Волкановски и американца Брайана Ортеги за титул чемпиона UFC в полулегком весе отменен, сообщает ESPN.

Волкановски сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем не сможет провести бой, назначенный на 28 марта в рамках турнира UFC 260.

Alexander Volkanovski released a statement saying he tested positive for COVID-19, leading to the postponement of his fight against Brian Ortega.



(via @alexvolkanovski) pic.twitter.com/9x3ncmVeBm — ESPN MMA (@espnmma) March 21, 2021

На счету 32-летнего Волкановски 22 победы и 1 поражение в ММА, он является действующим чемпионом UFC в полулегком весе. У 30-летнего Ортеги 15 побед и 1 поражение, результат еще одного поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста у спортсмена.