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Бой Ортеги и Волкановски за титул чемпиона UFC в полулегком весе отменен

08:26

Поединок австралийца Александра Волкановски и американца Брайана Ортеги за титул чемпиона UFC в полулегком весе отменен, сообщает ESPN.

Волкановски сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем не сможет провести бой, назначенный на 28 марта в рамках турнира UFC 260.

На счету 32-летнего Волкановски 22 победы и 1 поражение в ММА, он является действующим чемпионом UFC в полулегком весе. У 30-летнего Ортеги 15 побед и 1 поражение, результат еще одного поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста у спортсмена.

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