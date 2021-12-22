UFC объявил о поединке между полутяжеловесами Магомедом Анкалаевым и Тиаго Сантосом. Бой состоится в ночь с 12 на 13 марта в Лас-Вегасе и возглавит главный кард турнира UFC Fight Night.

Анкалаев в своем последнем бою в октябре на турнире UFC 267 победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.

Сантос на турнире UFC 193 в октябре одержал победу над соотечественником Джони Уокером единогласным решением судей.

29-летний Анкалаев в ММА одержал 16 побед и потерпел 1 поражение. У 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений.