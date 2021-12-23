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Махачев опубликовал мем с Хасбиком

07:43

Российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал мем про Хасбуллу Магомедова (Хасбик) из мультфильма «Король Лев».

В коллаже Махачев поднимает Хасбика так же, как мандрил Рафики представляет львенка Симбу прайду.

Мы сделаем это снова. Хасбулла, ты готов?, — подписан мем.

Хасбик прилетел на турнир UFC 267, который прошел 21 октября 2021 года. Тогда Махачев в первом раунде победил Дэна Хукера.

18-летний Хасбулла очень популярен в соцсетях. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг.

У 30-летнего Махачева 22 боя в ММА, в которых он одержал 21 победу.

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Роман Шишов все материалы автора
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