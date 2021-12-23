Махачев опубликовал мем с Хасбиком
07:43
Российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал мем про Хасбуллу Магомедова (Хасбик) из мультфильма «Король Лев».
В коллаже Махачев поднимает Хасбика так же, как мандрил Рафики представляет львенка Симбу прайду.
Мы сделаем это снова. Хасбулла, ты готов?, — подписан мем.
Хасбик прилетел на турнир UFC 267, который прошел 21 октября 2021 года. Тогда Махачев в первом раунде победил Дэна Хукера.
18-летний Хасбулла очень популярен в соцсетях. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг.
У 30-летнего Махачева 22 боя в ММА, в которых он одержал 21 победу.
We'll do it again soon., @Hasbulla_NFT you ready?? pic.twitter.com/5VkaQqsclX— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) December 23, 2021
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