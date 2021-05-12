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Андерсон Силва намерен завершить карьеру в MMA

16:03
Андерсон Силва. Фото USA Today Sports
Андерсон Силва. Фото USA Today Sports

Знаменитый бразильский боец Андерсон Силва заявил, что готов завершить карьеру в MMA.

«Думаю, я заканчиваю. Мне уже тяжело тренироваться. Слишком много травм. Мне уже нечего доказывать. Готов еще драться, но в других условиях. Просто хочу получать удовольствие от того, что делаю», — приводит слова Силвы ESPN.

46-летний бразилец не намерен драться именно в MMA. На 19 июня у него уже назначен бой по правилам бокса в Мексике против Хулио Сезара Чавеса-младшего.

За свою карьеру в MMA Силва одержал 34 победы, потерпел 11 поражений и один бой признан несостоявшимся.

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