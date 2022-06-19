UFC on ESPN 37: результаты всех боев турнира

В Остине, США, состоялся турнир UFC on ESPN 37, в главном бою которого Джош Эмметт (18-2) победил Кэлвина Каттара (23-6) раздельным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Джош Эмметт (США) победил Кэлвина Каттара (США) — Раздельное решение судей.

Полусредний вес: Кевин Холланд (США) победил Тима Минса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Средний вес: Хоакин Бакли (США) победил Альберта Дураева (Россия) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Дамир Исмагулов (Казахстан) победил Гурама Кутателадзе (Грузия) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Грегори Родригес (Бразилия) победил Джулиана Маркеса (США) — КО, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Адриан Янез (США) победил Тони Келли (США) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Наталия Кристина да Сильва (Бразилия) победила Жасмин Ясудавичус (Канада) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Джеремия Веллс (США) победил Курта Макги (США) — КО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Рикардо Рамос (Бразилия) победил Данни Чавеза (США) — КО, 1-й раунд.

Минимальный вес: Мария Оливейра (Бразилия) победила Глорию Де Паулу (Бразилия) — Раздельное решение судей.

Легчайший вес: Коди Стэманн (США) победил Эдди Вайнлэнда (США) — ТКО, 1-й раунд.

Средний вес: Фил Хоус (США) победил Дерона Винна (Россия) — ТКО, 2-й раунд.

Средний вес: Роман Долидзе (Грузия) победил Кайла Дакаса (США) — КО, 1-й раунд.