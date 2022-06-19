Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 37

В UFC объявили имена бойцов, получивших бонусы по итогам турнира UFC on ESPN 37.

Из 13 поединков в карде девять закончились досрочно, в том числе нокаутом и техническим нокаутом — это абсолютный рекорд всех турниров UFC.

В результате все бойцы, оформившие досрочную победу, получили бонус в размере 50 тысяч долларов. Ими стали: Кевин Холланд, Хоакин Бакли, Грегори Родригес, Адриан Янез, Джеремия Веллс, Рикардо Рамос, Коди Стэманн, Фил Хоус и Роман Долидзе.

Денежный приз за «Бой вечера» получили Джош Эмметт и Кэлвин Каттар. Их поединок стал главным событием UFC on ESPN 37 и закончился победой Эмметта раздельным решением судей.

Турнир UFC on ESPN 37 состоялся 19 июня в Остине, США.