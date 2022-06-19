Исмагулов: «Я готов подраться с Серроне. Хоть через час»

Казахстанский боец Дамир Исмагулов прокомментировал победу над грузином Гурамом Кутателадзе в основном карде UFC on ESPN 37.

«Я спрашивал у своих секундантов, кто ведет, они сказали перед третьим раундом, что 1-1 и нужно выиграть третий раунд. Я считаю, что третий раунд я выиграл. Хотя я еще пересмотрю бой, но я уверен в своей победе. Я всегда уверен в себе.

Я знал, чем больше я выдерну его на себя, тем больше будет попаданий с моей стороны, поэтому все было так, как я и представлял. Я его дергал на себя и попадал. Попадал хорошо, в третьем раунде у меня было больше попаданий, я уверен в этом. Может быть, вы видели это с экрана, видели что-то другое, но посмотрите на мое лицо и посмотрите на лицо соперника. Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь.

Дайте мне топ-15, дайте мне топ-10, я готов. Сегодня я слышал, что у Серроне нет соперника, поэтому в следующем бою я готов к Серроне. Если надо, я готов подраться с ним через час. Запомните — «Казах», «Казах». Запомните!» - сказал Исмагулов на послематчевой пресс-конференции.

Поединок в легком весе завершился победой Исмагулова раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

На счету 31-летнего Исмагулова 24 победы и одно поражение, у 30-летнего Кутателадзе 12 побед при трех поражениях.