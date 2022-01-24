UFC официально подтвердил бой Волкова и Аспиналла

Пресс-служба UFC сообщила о том, когда состоится бой между российским бойцом ММА Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

Поединок запланирован на 19 марта 2022 года. Бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 204, который пройдет на стадионе «O2 Арена» в Лондоне.

33-летний Волков провел последний бой в октябре 2021 года, тогда он победил поляка Марчина Тыбура единогласным решением судей.

28-летний Аспиналл в последнем поединке в сентябре нокаутировал в первом раунде спортсмена из Молдавии Сергея Спивака.