Российский тяжеловес Вячеслав Дацик частично раскрыл план на боксерский бой против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик.

«Мы поменяли [тактику]. Тренеры запретили мне бить «колхозки». Колхозок не будет. Будет много взрывных, коротких серий. Посмотрим, у кого подготовка и тактика на бой тренерского штаба лучше сыграет», — сказал Дацик на пресс-конференции, которая состоялась 23 января в пресс-центре МИЦ «Известия».

Дацик и Дукаев сразятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января.