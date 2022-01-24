Дацик — о бое с Пулеметчиком: «Колхозок не будет. Будет много взрывных, коротких серий»
Вячеслав Дацик раскрыл план на бой против Зелимхана Дукаева
Российский тяжеловес Вячеслав Дацик частично раскрыл план на боксерский бой против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик.
«Мы поменяли [тактику]. Тренеры запретили мне бить «колхозки». Колхозок не будет. Будет много взрывных, коротких серий. Посмотрим, у кого подготовка и тактика на бой тренерского штаба лучше сыграет», — сказал Дацик на пресс-конференции, которая состоялась 23 января в пресс-центре МИЦ «Известия».
Дацик и Дукаев сразятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января.
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