Емельяненко: «Пашем в боксерском клубе «Торпедо» перед боем с Монсоном»

Александр Емельяненко опубликовал новые фотографии с подготовки к бою с Монсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии с подготовки к бою с американцем Джеффом Монсоном.

23 февраля россиянин проведет матч-реванш в промоушене Hardcore MMA.

«Пашем в боксерском клубе «Торпедо» перед боем с Монсоном», — написал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.