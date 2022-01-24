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Емельяненко: «Пашем в боксерском клубе «Торпедо» перед боем с Монсоном»

Александр Емельяненко опубликовал новые фотографии с подготовки к бою с Монсоном
Виктория Кравченко
Александр Емельяненко.
Фото Instagram

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии с подготовки к бою с американцем Джеффом Монсоном.

23 февраля россиянин проведет матч-реванш в промоушене Hardcore MMA.

«Пашем в боксерском клубе «Торпедо» перед боем с Монсоном», — написал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Александр Емельяненко
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