Олег Тактаров обратился с советом к Петру Яну

Бывший боец UFC Олег Тактаров посоветовал Петру Яну (16-2) не недооценивать Алджамейна Стерлинга (20-3) и не форсировать события в первом раунде.

«Я считаю, что ему нужно быть суперосторожным, особенно в первом раунде, даже можно его по очкам проиграть, лишь бы только не сделать никаких ошибок, — написал Тактаров в своих соцсетях. — И не нужно красивой победы — нужно просто победить, и все. Потому что когда очень хочешь, а он очень хочет победить, опасность возрастает.

Стерлинг же все равно не мальчик для битья, хоть и выглядел таким в первом бою, и наверняка готовился специально под Петра. Я не думаю, что он будет, как в прошлый раз — вставать не четыре конечности, подставлять голову, и какие-то вещи мог подготовить.

Хотя даже если он в партер затащит Петра, где он якобы сильнее, я не думаю, что Петр может попасться, потому что наверное, борется не хуже. Ну а стойка у него намного лучше, как и бросковая техника. В этом как раз и опасность — когда ты понимаешь, что намного лучше, можно поскользнуться. Поэтому осторожность и еще раз осторожность.

Пусть даже бой будет выигран по очкам, это ничего — будет повод сделать трилогию. Зарабатывай деньги, Петя, носи пояс чемпиона, который ты единственный в своей весовой категории заслуживаешь, и оставайся таким, какой есть — успехов".

Реванш между Яном и Алджамейном Стерлингом (20-3) состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.