Чендлер: «Возможно, мы с Гэтжи подеремся за титул в конце 2022 года»
12:57
Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер поделился мнением о возможном реванше с Джастином Гэтжи.
«Я наслаждался тем, что делаю в поединке с Гэтжи, — цитирует бойца BJPenn. — Конечно, подавляющее большинство людей были в восторге от нашего поединка. Так же как нет сомнений, что они хотели бы еще раз увидеть драку с Гэтжи. Возможно, мы с Джастином подеремся за титул в конце 2022 года».
7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением судей на UFC 268.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/michael-chandler-believes-hell-rematch-justin-gaethje-for-the-belt-by-the-end-of-2022/
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