Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чендлер: «Возможно, мы с Гэтжи подеремся за титул в конце 2022 года»

12:57
Теги:

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер поделился мнением о возможном реванше с Джастином Гэтжи.

«Я наслаждался тем, что делаю в поединке с Гэтжи, — цитирует бойца BJPenn. — Конечно, подавляющее большинство людей были в восторге от нашего поединка. Так же как нет сомнений, что они хотели бы еще раз увидеть драку с Гэтжи. Возможно, мы с Джастином подеремся за титул в конце 2022 года».

7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением судей на UFC 268.

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/michael-chandler-believes-hell-rematch-justin-gaethje-for-the-belt-by-the-end-of-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год
Лавров рассказал о реакциях США и НАТО на проекты гарантий безопасности
0
Реклама