Чендлер: «Возможно, мы с Гэтжи подеремся за титул в конце 2022 года»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер поделился мнением о возможном реванше с Джастином Гэтжи.

«Я наслаждался тем, что делаю в поединке с Гэтжи, — цитирует бойца BJPenn. — Конечно, подавляющее большинство людей были в восторге от нашего поединка. Так же как нет сомнений, что они хотели бы еще раз увидеть драку с Гэтжи. Возможно, мы с Джастином подеремся за титул в конце 2022 года».

7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением судей на UFC 268.