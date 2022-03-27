Блейдс: «Я уничтожал Деррика Льюиса, пока не совершил одну ошибку»

Боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс вспомнил поражение нокаутом от Деррика Льюиса в феврале 2020-го.

«Я уничтожал его в первом раунде, посмотрите тот бой, — сказал Блейдс на послематчевой пресс-конференции UFC Columbus. — Никакого неуважения, но я просто уничтожал его. Он просто поймал меня ударом. Один удар не сработал бы в полусреднем весе, в среднем, легком... В этих дивизионах ты можешь позволить себе больше ошибок. Но у нас тяжелый вес. Одна ошибка и все. Я не ушел с прямой линии, когда делал проход, не изменил угол... Одна ошибка, и я заплатил за нее. Но даже тогда у меня не было никаких сомнений, что я возьму пояс рано или поздно. Мне всего 31 год. Дальше я хочу драться с Ганом, но если это будет Стипе, я готов».

Блейдс нокаутировал Криса Даукаса во 2-м раунде главного события вечера UFC Columbus.