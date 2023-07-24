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Сегодня, 22:45

Шульский считает, что Дацик нокаутирует Томпсона в первом раунде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Павел Шульский поделился ожиданиями от боя между россиянином Вячеславом Дациком и британцем Оли Томпсоном.

«Дацик находится в хорошей форме, отрабатывает хорошие комбинации. Скорее всего, если все пойдет по плану Дацика, то будет нокаут в первом раунде», — цитирует Шульского РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1126039-shulskii-dal-prognoz-na-boi-datsika-i-tompsona
Вячеслав Дацик
ММА
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